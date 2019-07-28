Милана Тюльпанова раздавала пенсионерам в Купчино продукты

Взамен бывшая жена Александра Кержакова просила лишь объятия.

Милана Тюльпанова рассказала о проведенной акции на своей странице в Instagram.

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова и ее подруги раздавали пакеты с продуктами пожилым людям у станции метро "Купчино". В наборы вошли рис, вода, подсолнечное масло, соки, консервы и даже тортики. Взамен они просили лишь объятия.

"По-началу страшно немного было, но чем дальше - тем проще, и было настолько приятно видеть их реакцию, до слез приятно.

Мы получили такие невероятные эмоции, столько теплоты и добра от совершенно незнакомых людей, а, знаете, как говорится, сколько в человеке доброты - столько в нем и жизни", – написала Тюльпанова под своим постом.

Девушка призвала всех неравнодушных присоединиться к своей акции и пожелала "быть добрее, быть нужными и любимыми".

Ранее мы сообщали, что Милане Тюльпановой отказали в регистрации на муниципальных выборах.

Видео: milana_tulpanova / Instagram