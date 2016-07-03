Микрозаймы Ленобласти заплатят штрафы за давление на должников

Коллекторов Ленобласти привлекли по статье о нарушении прав граждан.

С начала 2021 года восемь микрофинансовых организаций и двое так называемых "коллекторов" попали в список нарушителей Федеральной службы судебных приставов Ленинградской области. В их отношении отделом ведения госреестра и контроля за сборщиками задолженностей были составлены десять протоколов об административных правонарушениях. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти назначил каждому нарушителю наказание в виде административного штрафа на общую сумму 440 тысяч рублей.

Организации по выдаче денежных займов и юридические лица, возвращающие просроченные задолженности, были признаны виновными в совершении правонарушений, предусмотренных 14.57 КоАП РФ - "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Психологическое давление на должников, звонки родным и близким с сообщениями о задолженностях, угрозы о неблагоприятных последствиях, включая уголовное преследование, практиковались ими на регулярной основе, что противоречит федеральному закону №230 от 03.07.2016 - "О защите прав физических лиц при возврате просроченной задолженности".

Каждое подобное нарушение грозит микрофинансовым организациям и "коллекторам" наказанием в виде административного штрафа в размере от 50 до 500 тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

В марте россияне взяли рекордное количество кредитов, в том числе, в микрофинансовых орагнизациях; это связывается с падением доходов по всей стране.