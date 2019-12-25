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Микрорайон №9 в Сосновом Бору распланируют за 3 миллиона рублей
Сегодня, 12:48
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lizapoluda

Микрорайон №9 в Сосновом Бору распланируют за 3 миллиона рублей

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Администрация Сосновоборского округа приступила к поиску подрядчика распланировки городского района №9. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Работы проводятся с целью последующего межевания. От исполнителя потребуется определить границы участков земли, установить границы общего пользования, а также провести ряд других геодезических мероприятий.

В общей сложности на выполнение работ выделено 3 300 000 миллионов рублей.

Отметим, что на территории девятого микрорайона  города Сосновый Бор располагаются Парк скульптур, школа № 3 и магазин "Ленинград".

Ранее мы рассказали о том, что в Сосновом Бору пройдут дополнительные депутатские выборы.

Фото: Google карты

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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