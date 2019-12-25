Микрорайон №9 в Сосновом Бору распланируют за 3 миллиона рублей

Администрация Сосновоборского округа приступила к поиску подрядчика распланировки городского района №9. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Работы проводятся с целью последующего межевания. От исполнителя потребуется определить границы участков земли, установить границы общего пользования, а также провести ряд других геодезических мероприятий.
В общей сложности на выполнение работ выделено 3 300 000 миллионов рублей.
Отметим, что на территории девятого микрорайона города Сосновый Бор располагаются Парк скульптур, школа № 3 и магазин "Ленинград".
Ранее мы рассказали о том, что в Сосновом Бору пройдут дополнительные депутатские выборы.
Фото: Google карты
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