Микрорайон №9 в Сосновом Бору распланируют за 3 миллиона рублей

Администрация Сосновоборского округа приступила к поиску подрядчика распланировки городского района №9. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Работы проводятся с целью последующего межевания. От исполнителя потребуется определить границы участков земли, установить границы общего пользования, а также провести ряд других геодезических мероприятий.

В общей сложности на выполнение работ выделено 3 300 000 миллионов рублей.

Отметим, что на территории девятого микрорайона города Сосновый Бор располагаются Парк скульптур, школа № 3 и магазин "Ленинград".

Ранее мы рассказали о том, что в Сосновом Бору пройдут дополнительные депутатские выборы.

Фото: Google карты