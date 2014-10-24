Эксперты дал советы как действовать при поступлении на счет неизвестных денег.

Микрофинансовые организации придумали схему обмана россиян с выдачей кредита без их ведома. Об этом рассказали журналисты "Российской газеты". По данным экспертов, на счет одной из жертв в Твери было начислено 45 тысяч рублей, однако мужчине не удалось вернуть деньги из-за отсутствия при переводе реквизитов. Спустя неделю клиенту позволили из МФО и попросили погасить заем. Мужчина смог перевести деньги обратно, но с трудом. Нахождение на счету россиянина денег стоило ему трех процентов. После этого история не закончилась. Мужчине позвонили коллекторы из Ростовской области, которые заявили, что выкупили его долг. Речь идет о набежавших процентах по сделке. Аналогичную историю также зафиксировали недавно в Екатеринбурге.

При такой ситуации следует зафиксировать факт перевода денег в банке, а также написать заявление об ошибочном платеже. У кредитной организации следует запросить сведения о том, кто именно перевел денежные средства.

Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой — указывайте, что никаких договоров не заключали. совет эксперта

"Следователь" убедил пенсионерку перевести 5,5 млн на "безопасный счет".

Фото: Pixabay.com