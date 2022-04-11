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Микроавтобус опрокинулся после ДТП на Невском проспекте

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На участке фиксируют небольшой затор.

Утром 11 апреля на Невском проспекте у дворца Белосельских-Белозерских перевернулся микроавтобус. Очевидец произошедшего утверждает, что это произошло в результате ДТП с "Тойтой".

Черная иномарка тоже немного пострадала, у нее поврежден передний бампер. Микроавтобус завалился на бок рядом с пешеходным переходом. О пострадавших не сообщается. На место прибыли сотрудники МЧС. 

Движение в один ряд, троллейбусы стоят.

написал Вячеслав.

На данный момент, по данным "Яндекс.Карт", участок окрашен в "желтый" цвет, то есть серьезной пробки там не наблюдается. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что после пожара в квартире на Загребском помощь медиков понадобилась 5 людям. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Андрей Терещенков

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Вячеслав Тупиневич

Теги: дтп, микроавтобус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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