На Литейном микроавтобус потерял колесо из-за удара иномарки

О пострадавших в ДТП информации пока нет.

В первый рабочий день января на Литейном проспекте, у дома №41, произошло ДТП. Столкнулись иномарка и микроавтобус "Пежо Боксер", сообщили петербуржцы в соцсетях.

Удар по микроавтобусу пришелся сзади, однако колесо у автомобиля отвалилось спереди. Очевидцы предположили, что в аварии был замешан еще и третий участник, врезавшийся в "Мерседес" сзади, но он скрылся с места. Автолюбители пожаловались, что столкновение забило дорогу пробкой: комфортного проезда водители ждали более 40 минут. Также из-за аварии пострадали два троллейбусных маршрута, которым было сложно проехать по проспекту.

О пострадавших информации пока не поступало, по факту ДТП ведется проверка.

Ранее две иномарки разлетелись на части в ДТП на Лени Голикова.

Фото: Владислав Денчик, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте