Две иномарки разлетелись на части в ДТП на Лени Голикова

Поздно вечером 8 января в Кировском районе Петербурга произошло жесткое ДТП, где проезжую часть не поделили две иномарки. В сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварии.
ДТП произошло в тот момент, когда одна из легковушек пыталась выехать со двора и не уступила место. В результате в нее на полном ходу врезалась другая машина, которая двигалась по главной дороге.
На записи видно, как в момент столкновения обе иномарки разлетелись на части. "Авария на Лени Голикова 7 или видео о том, как не нужно выезжать со двора", - написал автор поста "ВКонтакте".
Ранее мы писали, что в Кировском районе пенсионерка скончалась после ДТП с трамваем.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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