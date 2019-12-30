Две иномарки разлетелись на части в ДТП на Лени Голикова

Одна из легковушек пыталась выехать со двора и не уступила дорогу.

Поздно вечером 8 января в Кировском районе Петербурга произошло жесткое ДТП, где проезжую часть не поделили две иномарки. В сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварии.

ДТП произошло в тот момент, когда одна из легковушек пыталась выехать со двора и не уступила место. В результате в нее на полном ходу врезалась другая машина, которая двигалась по главной дороге.

На записи видно, как в момент столкновения обе иномарки разлетелись на части. "Авария на Лени Голикова 7 или видео о том, как не нужно выезжать со двора", - написал автор поста "ВКонтакте".

Ранее мы писали, что в Кировском районе пенсионерка скончалась после ДТП с трамваем.

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