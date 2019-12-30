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В Кировском районе пенсионерка скончалась после ДТП с трамваем
Сегодня, 19:35
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nadezhda_sib

В Кировском районе пенсионерка скончалась после ДТП с трамваем

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Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе.

Вечером 8 января в Кировском районе женщина попала под трамвай. В результате ДТП пешеход скончалась на месте, сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительным данным, авария произошла в 18:35 на пересечении улиц Доблести и Петергофского шоссе. Трамвай №60 наехал на женщину 1941-го года рождения в зоне регулируемого пешеходного перехода. Трамваем управляла машинистка 1983-го года рождения, стаж управления трамваем с 2015 года, она ехала на разрешающий сигнал светофора.

По факту смертельного ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Кировском районе в аварии пострадали четыре человека

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 20:29

Светофора для пешеходов там нет, стоит только у дороги .

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