Момент ДТП на пересечении Маршала Казакова и Доблести попал на видео

Пострадали четыре человека.

Видео с момента ДТП, которое произошло днем 8 января в Кировском районе, попало в распоряжение Piter.TV.

По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области, инцидент произошел на пересечении улиц Маршала Казакова и Доблести в 16:10. По предварительной информации, водитель "Хендэ" не предоставил преимущество в движении "Ладе", после чего авто столкнулись.

В результате аварии пострадали водитель "Лады" 1999-го года рождения и его пассажир — мужчина 1967-го года рождения, а также пассажиры такси ("Хендэ") — мужчины 1988-го и 2016-го годов рождения. Все пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

На место аварии приехали четыре кареты "скорой помощи".

Видео: Piter.TV