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Момент ДТП на пересечении Маршала Казакова и Доблести попал на видео

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Пострадали четыре человека.

Видео с момента ДТП, которое произошло днем 8 января в Кировском районе, попало в распоряжение Piter.TV.

По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области, инцидент произошел на пересечении улиц Маршала Казакова и Доблести в 16:10. По предварительной информации, водитель "Хендэ" не предоставил преимущество в движении "Ладе", после чего авто столкнулись. 

В результате аварии пострадали водитель "Лады" 1999-го года рождения и его пассажир — мужчина 1967-го года рождения, а также пассажиры такси ("Хендэ") — мужчины 1988-го и 2016-го годов рождения. Все пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. 

По факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего. 

На место аварии приехали четыре кареты "скорой помощи". 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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