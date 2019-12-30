После ДТП на Маршала Казакова и Доблести приехали четыре кареты "скорой помощи"

В Красносельском районе Петербурга 8 января столкнулись легковушка и автомобиль такси. Очевидцы засняли последствия аварии на видео.
Инцидент произошел на пересечении улиц Маршала Казакова и Доблести. Участниками ДТП стали "Лада" и такси. О пострадавших пока неизвестно, однако на месте находятся четыре кареты "скорой помощи".
Официальной информации пока не поступало.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ресторане на Московском проспекте на посетителя упала деревянная балка.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Обсуждение ( 0 )