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После ДТП на Маршала Казакова и Доблести приехали четыре кареты "скорой помощи"

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Автомобили получили серьезные повреждения.

В Красносельском районе Петербурга 8 января столкнулись легковушка и автомобиль такси. Очевидцы засняли последствия аварии на видео.

Инцидент произошел на пересечении улиц Маршала Казакова и Доблести. Участниками ДТП стали "Лада" и такси. О пострадавших пока неизвестно, однако на месте находятся четыре кареты "скорой помощи". 

Официальной информации пока не поступало. 

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Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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