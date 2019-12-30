В Петербурге на посетителя ресторана на Московском проспекте упал элемент потолка

В петербургском ресторане на мужчину упала деталь подвесного потолка. Информация об этом появилась в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел накануне в заведении по адресу Московский проспект, 21. После того, как на посетителя упала деревянная часть потолка, он обратился к медикам. В Сети было опубликовано заключение врачей, которое было выдано пострадавшему в Мариинской больнице.

Посетителю поставили диагноз ушиба мягких тканей головы. Информацию о случившемся передали в полицию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Васильевском острове грузовик с бананами застрял в промоине.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"