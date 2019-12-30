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В Петербурге на посетителя ресторана на Московском проспекте упал элемент потолка
Сегодня, 16:25
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nadezhda_sib

В Петербурге на посетителя ресторана на Московском проспекте упал элемент потолка

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В петербургском ресторане на мужчину упала деталь подвесного потолка. Информация об этом появилась в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел накануне в заведении по адресу Московский проспект, 21. После того, как на посетителя упала деревянная часть потолка, он обратился к медикам. В Сети было опубликовано заключение врачей, которое было выдано пострадавшему в Мариинской больнице. 

Посетителю поставили диагноз ушиба мягких тканей головы. Информацию о случившемся передали в полицию. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Васильевском острове грузовик с бананами застрял в промоине

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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