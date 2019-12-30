На Васильевском острове грузовик с бананами застрял в промоине

Грузовой автомобиль застрял в асфальте на Наличной улице у дома №44/2. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Инцидент произошел ранним утром 9 января. По словам свидетелей, ГАЗель провалилась в асфальте из-за того, что грунт размыло холодной водой. По версии автора поста, водитель перевозил бананы.
Судя по фотографиям, участок оградил "Водоканал Санкт-Петербурга".
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Комендантском проспекте пешеход попал под колеса иномарки.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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