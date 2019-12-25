Эксперт дала рекомендации по выращиванию грибов в неестественной для них среде обитания.

Миколог раскрыла секрет выращивания грибов на дачном участке. В интервью "Невским новостям" специалист Ксения Алексеева заявила, что для роста грибов необходимо создать определенные условия.

Для шампиньонов необходимо сделать компостную кучу. Для опят выложить бревна. Проще всего в Ленобласти будет вырастить вешенки — они неприхотливы...Надо сделать так называемые древесные трубки-чурбаки и заразить их посадочным материалом Ксения Алексеева, миколог

Эксперт уточнила, что для посева грибов можно использовать основания покупных грибов. Однако такой метод высадки нельзя назвать надежным. Миколог советует купить хороший посевный материал, чтобы получить достойный урожай.

"Домашние" грибы появятся не так быстро, как в естественных условиях. Если почву подготовить в апреле, то грибы вырастут к сентябрю или октябрю. Миколог напомнила, что грибам необходима соответствующая древесная порода. Они могут расти только в симбиозе с корневой системой определенных пород.

Подберезовики рядом с березой, подосиновик с осиной, хвойными. Такие опыты делались многократно, но приживаемость грибов 50 %, как повезет Ксения Алексеева, миколог

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