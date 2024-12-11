Миколог Вишневский рассказал, где можно собирать зимние грибы

Эксперт уточнил, что в это время обычно вырастают только два вида грибов.

Миколог Михаил Вишневский рассказал, где можно собирать зимние грибы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, среди зимних грибов нет ядовитых, и их можно собирать без опаски. Он уточнил, что в это время обычно вырастают только два вида грибов: зимний опенок и вешенка устричная. Вишневский добавил, что чаще всего их находят на деревьях, а собирать их можно в любом лесу или в городском парке.

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