Россиянам объяснили, как быстрее погасить ипотеку

Михаил Ковалев напомнил о налоговых вычетах и возможностях маткапитала.

Для того, чтобы быстрее закрыть ипотечный кредит, россиянам стоит использовать для этого любую возможность. Такое мнение высказал в эфире телеканала "360.ru" директор консультационного центра "Дом.рф" Михаил Ковалев. Специалист уточнил, что важно изучить вопрос налоговых вычетов по проценту от взятого займа. на данный момент в стране существует как минимум две таких опции.

Купив квартиру, дом — неважно — недвижимость, я получаю возможность воспользоваться как минимум двумя видами этих вычетов. Первый — это за то, что у меня есть недвижимость, а второе — это за ипотечный процент. Михаил Ковалев,эксперт

В том случае, если покупателем является семья, то два человека будут способны получить до 1,3 миллиона рублей в качестве вычетов. Также на ситуацию повлияет рождение ребенка и материнский капитал. Если в семье появляется уже не первый ребенок, то выплата за двоих несовершеннолетних составит свыше 830 тысяч рублей. За третьего и последующего государство выплатит еще 450 тысяч, которые можно потратить на погашение ипотеки. По словам гостя шоу, данные меры приводят к тому, чтобы люди имели возможность закрыть все финансовые обязательства по ипотеке, решить жилищный вопрос, а также улучшить условия проживания. А на территории Московской области гражданам также доступна семейная и сельская ипотека, в которой предусмотрено по несколько банков-участников.

Семейную ипотеку на "вторичку" не распространят в Петербурге.

Фото и видео: 360.ru