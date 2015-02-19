Михельсон назвал сроки запуска первой линии "Арктик СПГ — 2"

Глава "Новатэка" рассказал о работе по существующим проектам.

Российская компания "Новатэк" запустит первую линию "Арктик СПГ 2" в 2023 году. Соответствующее заявление в ходе выступления на сессии Петербургского экономического форума в 2023 году сделал генеральный директор предприятия Леонид Михельсон. Эксперт принял участие в мероприятии под названием "Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего".

В этом году отбуксируем на ресурсную базу и запустим первую линию нашего проекта "Арктик СПГ 2. Леонид Михельсон, глава "Новатэка"

В "Новатэке" предложили создать российскую технологию сжижения газа.

Фото и видео: ПМЭФ-2023