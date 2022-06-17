Леонид Михельсон рассказал о том, какой объем вложений потребуется на реализацию проекта.

В "Новатэке" предложили создать российскую технологию сжижения газа. Соответствующей информацией поделился с участниками сессии "Замещение иностранных технологий и оборудования в рамках промышленного обеспечения российских СПГ-товаров" президент компании Леонид Михельсон, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. По мнению эксперта, для реализации плана властям страны потребуется выделить поддержку отрасли в размере 24 миллиардов рублей.

Нужно создать отечественную технологию сжижения, для этого необходима полноценная программа локализации, обеспеченная государством в полном объеме. Потребуется порядка 24 млрд рублей. Леонид Михельсон, глава "Новатэка"

Эксперт пояснил, что инвестиции только в одну линию СПГ составляют 400 млрд рублей, а вводить их можно один раз в полтора года.

Шольц: ФРГ получит первые плавучие СПГ-терминалы "через несколько месяцев".

Фото и видео: ПМЭФ

