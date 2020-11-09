Режиссер Никита Михалков объяснил, почему российские фильмы не получают "Оскар". По его словам, премия американской киноакадемии стала политизированной. Об этом пишет РИА Новости.
Михалков заявил, что российским фильмам бессмысленно участвовать в "Оскаре". По его мнению, наш кинематограф обладает "никакими" для этого возможностями.
Никакие. Потому что "Оскар" уже стал никаким.
Отметил режиссер
Ранее Павел Деревянко объяснил, почему больше не хочет сниматься в Голливуде.
Фото: Instagram / nikita__mikhalkov
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