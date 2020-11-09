Он заявил, что премия стала политизированной.

Режиссер Никита Михалков объяснил, почему российские фильмы не получают "Оскар". По его словам, премия американской киноакадемии стала политизированной. Об этом пишет РИА Новости.

Михалков заявил, что российским фильмам бессмысленно участвовать в "Оскаре". По его мнению, наш кинематограф обладает "никакими" для этого возможностями.

Никакие. Потому что "Оскар" уже стал никаким. Отметил режиссер

Ранее Павел Деревянко объяснил, почему больше не хочет сниматься в Голливуде.

Фото: Instagram / nikita__mikhalkov