Михайловский театр покажет "Щелкунчика" на YouTube-канале 31 декабря

Это сделали для зрителей младше 16 лет, которым пока что нельзя посещать театры из-за коронавирусных ограничений.

Михайловский театр 31 декабря на своем YouTube-канале покажет балет "Щелкунчик". Такое решение было принято из-за того, что с 18 декабря в театр не смогут приходить дети младше 16 лет.

Я обещаю, что, как только ситуация будет решена и вы сможете вновь посетить театр, вы получите от нас удивительный сюрприз. Но если этого не произойдет, то 31 декабря мы организуем трансляцию балета "Щелкунчик" на нашем YouTube-канале. Владимир Кехман, художественный руководитель театра

Изначально театр перенес все оставшиеся декабрьские спектакли на январь 2021 года. Но руководство получило много писем, в том числе от врачей, которые просили вернуть в афишу "Щелкунчика". Было решено с 19 по 30 декабря отменить дневные спектакли, но вечерние пройдут согласно афише.

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Видео: Михайловский театр