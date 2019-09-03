Доброелка и ель на потолке: Анненкирхе украсили к Новому году

Лютеранская церковь предлагает петербуржцам сделать подарки детям с ограниченными возможностями.

Лютеранскую церковь Анненкирхе начали украшать к Новому году и Рождеству. Посетители церкви смогут увидеть необычную новогоднюю елку, закрепленную на потолке, живую ель в большом зале и Доброелку с детскими фотографиями.

Любой желающий может выбрать фотографию на Доброелке и сделать подарок детям с ограниченными возможностями. На обороте фотографии написаны подсказки, что хотел бы получить ребенок на Новый год.



Подарки необходимо принести в Анненкирхе, отсюда их передадут в фонд "Колибри".

Весь декабрь церковь планирует проводить мероприятия: рождественское караоке, "Щелкунчик" и концерт Вивальди.

Фото и видео: Piter.TV