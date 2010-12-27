Пиотровский не против выступлений Шнурова на Дворцовой площади

Директору Эрмитажа нравятся все последние клипы группировки "Ленинград" и особенно песня про "Горящую Москву".

Директор Эрмитажа во время съемок проекта "Ещенепознер" рассказал о том, как он относится к Сергею Шнурову и его творчеству. Об этом сообщают городские СМИ.

Я не против всех массовых мероприятий. Я против бесконечного строительства всяких сцен. Грубо говоря, наш открыточный вид не должен меняться. Михаил Пиотровский, директор "Эрмитажа"

И ему понравилось, что когда проходил концерт Шнурова, для него не строили специальную сцену, он как приехал на платформе, так и уехал на ней. Да и к тому же, по мнению Пиотровского, Шнуров находится на стороне чистого искусства, когда с ним идет некоторое противостояние.

Когда нас поливали грязью и подавали на нас в суд по поводу выставки Яна Фабра, мы позвали Сергея Шнурова. Михаил Пиотровский, директор "Эрмитажа"

Да и к творчеству группы "Ленинград" директор Эрмитажа относится положительно, ему нравятся все последние клипы группировки и особенно песня про "Горящую Москву".

Ранее на Piter.TV: Концерт Ленинграда побил рекорд посещаемости.

Фото: Instagram/shnurovs