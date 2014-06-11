Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по жилищному строительству

Премьер страны рассказал о нововведении при передаче объектов недвижимости в региональную или муниципальную собственность.

Федеральное правительство расширяет полномочия профильной комиссии по жилищному строительству. Соответствующее заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном заседании кабинета министров. Он пояснил коллегам, что одним из ключевых условий для успешного выполнения задач по устойчивому развитию регионов является повышение эффективности в сфере управления государственным имуществом на местах. Ранее президент Владимир путин упоминал о том, что важно вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно используемые земельные участки.

При должном подходе они должны служить людям и приносить прибыль бизнесу. Новый подход поможет проводить более скоординированную и выверенную политику в этой сфере. Михаил Мишустин, премьер-министр России

В частности, для реализации задуманного, властями применяются цифровые технологии. Например, электронные сервисы, которые позволяют не только крупным инвесторам, но и всем желающим подавать заявки на интересующий участок земли для строительства дома. За последние четыре года таким образом в оборот вовлечено свыше 24 тысяч га земли. Сейчас для принятия решений в области наиболее значимого федерального имущества работает специальная правительственная комиссия. В ближайшие дни ее члены получат право рассматривать вопросы о передаче в региональную или муниципальную собственность объектов недвижимости.

Сельхозтоваропроизводители, создающие питомники лососевых рыб, получат господдержку.

Фото и видео: Правительство России