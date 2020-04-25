Михаил Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Срок исполнения поручения – до 30 апреля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 апреля дал поручение подготовить предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности организаций и предпринимателей в стране. Данные меры были введены в связи с ситуацией по распространению в стране коронавируса COVID-19.

Соответствующее сообщение о поручениях Минтруда и соцзащиты, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздрава опубликовано на сайте кабмина.

Крайний срок исполнения поручений — 30 апреля.

В списке заданий для госструктур Роспотребнадзору поручено "представить предложения об организации взаимодействия на единой площадке с бизнесом для обсуждения вопросов, связанных с продолжением работы в условиях распространения коронавирусной инфекции". Поручение нужно выполнить до 27 апреля 2020 года.

Отметим, что на заседании правительства РФ 23 апреля Михаил Мишустин заявил о законе, который корректирует нормы о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, а также финансированию терроризма. Законопроект совершенствует механизм принятия решения об отказе клиентам в подобных случаях.

Ранее мы сообщали о том, что российское правительство разрешило малым и средним предприятиям, входящим в пострадавшие отрасли экономики, приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Соответствующее постановление 25 апреля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.