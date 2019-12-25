Михаил Мишустин оценил достижения ленинградских аграриев

Глава Правительства РФ посетил онлайн стенд Ленинградской области на выставке «Золотая осень».

В Москве 7 октября открылась 27-я выставка "Золотая осень". В этом году из-за пандемии коронавируса выставка впервые была организована в онлайн-формате. На ее открытии побывали председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.

Михаил Мишустин в формате видеомоста познакомился с виртуальными стендами пяти лучших регионов России, показавшими в 2020 году самые впечатляющие достижения в сельском хозяйстве. Среди них — Ленинградская область. Как рассказал премьер-министру глава региона Александр Дрозденко, пандемия COVID-19 не сказалась на результатах работы ленинградских аграриев.

Объем валового продукта в АПК Ленинградской области в этом году увеличился на 11 млрд рублей и, впервые в истории, достигнет показателя 260 млрд рублей. Экспорт продукции АПК вырастет на 33% до 320 млн долларов, - сообщил губернатор.

Губернатор также рассказал, что на птицефабрике "Роскар" внедрена технология, при которой первый человек, который касается яйца руками — это покупатель продукции. А само ленинградское яйцо экспортируется даже в Арабские Эмираты.

Отметим, в мероприятии, прошедшем на птицефабрике "Роскар", принял участие глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов.

Ранее мы написали о том, что школы Выборгского района не перейдут на "дистанционку".

Фото: администрация МО "Выборгский район"

