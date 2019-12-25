Михаил Макаров: «Наша задача – предотвратить распространение недостоверных слухов»

В рамках рабочей встречи Михаил Макаров и Владимир Долгих обсудили появившуюся накануне информацию, которая может ввести в заблуждение жителей. Речь шла о мошенничестве бывшего председателя комитета финансов Выборгского района.

Состоялась рабочая встреча депутата Законодательного собрания Ленинградской области, исполнительного директора общественного объединения "Фаворит Выборг" Михаила Макарова и председателя комитета спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области Владимира Долгих. Представители власти обсудили текущую ситуацию с коронавирусом в Выборге и Выборгском районе.

Михаил Макаров поблагодарил Владимира Долгих за организацию работы волонтеров, которые помогали общественному объединению "Фаворит Выборг" обеспечить продуктами нуждающихся жителей.

По словам Михаила Макарова, "Фаворит" помогал пожилым людям, одиноким пенсионерам, ветеранам спорта и культуры, многодетным семьям. За несколько недель, с помощью волонтеров, распространили порядка 500 продуктовых наборов.

Одним из вопросов обсуждения также стала информация, согласно которой украденные деньги из бюджета Выборгского района бывшим председателем комитета финансов перечислялись с помощью ряда фирм. Среди них числится некая фирма ООО "Фаворит".

Как отметил Макаров, это недостоверная информация, так как указанное в материале общество с ограниченной ответственностью "Фаворит" зарегистрировано в Москве и не имеет ни фактического, ни юридического отношения к общественному объединению "Фаворит Выборг", как и к аналогичным по названиям организациям, работающим в Выборге.

Отметим, что в Российской Федерации зарегистрировано 12 498 организаций с названием "Фаворит", а на территории Ленинградской области работает 85 организаций с аналогичным названием.

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Фото: vk.com/m_makarov47



