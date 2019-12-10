Эксперт-криминалист раскрыл "анатомию казнокрадства" Александра Болучевского

Выборгский район продолжает разбираться с "делом Болучевского". Накануне в газете "Выборг" вышло первое за все время масштабное расследование дела по выводу многомиллионной суммы из бюджета района. В нем описаны конкретные правовые бреши, которые позволили Александру Болучевскому напрямую, в обход других чиновников вести "тайную бухгалтерию" муниципалитета. Канал Piter.TV с согласия автора публикует текст полностью без правок и купюр.

Эта громкая и поучительная история всплыла на поверхность 11 сентября 2020, хотя следы, как выяснилось, тянутся еще с прошлого года. Главным фигурантом, автором и исполнителем неслыханной для Выборга аферы стал главный финансист районной администрации – председатель комитета финансов Александр Болучевский. Работавший в этой должности с 2012 года.

Говорят, что большинство руководителей администрации называли тридцативосьмилетнего финансиста уважительно – "Саныч" или "Сан Саныч". Подчиненные, которые теперь рассказывают об авторитарном руководстве и лагерной дисциплине уже бывшего председателя комитета, обращались к нему исключительно по имени отчеству. И те и другие (и руководители, и подчиненные) ценили его как высокопрофессионального специалиста. С виду скромного и как бы даже застенчивого. Говорят также, что начальство (и районное и областное) считало его едва ли не лучшим среди районных финансистов области и готовилось представить к ведомственной награде Минфина России.

Для всех структурных подразделений местной администрации, администраций городских и сельских поселений, а также бюджетных учреждений название "Комитет финансов" ассоциировалось с выражением "Священная корова" из-за абсолютной самостоятельности, полной изоляции и неприступности.

В течение многих лет никому и в голову не могло прийти мысли, что с виду скромняга и застенчивый Александр Александрович Болучевский самостоятельно задумал и реализовал криминальную операцию. Масштабы которой повергли шок.

- В целом бюджет сбалансированный и профицитный. На наш взгляд, бюджет развития получился. Будем стараться его исполнять. И увеличивать… 10.12.2019 года. Комментарий председателя комитета финансов А.Болучевского местному телевидению о принятом местном бюджете

"Заявки на расходование средств подписывались мной. По окончании финансового года был изменен годовой отчет с измененными показателями за моей подписью." 12.10.2020 года. Из объяснительной председателя комитета финансов на имя главы администрации МО "Выборгский район"

Между этими двумя событиями – десять месяцев. Заметили – как изменилось содержание речей одного и того же человека?

Это вопиющий случай, взбудораживший общественное мнение, обрастает домыслами и небылицами, мифами и легендами. Поверхностные суждения не могут дать объективной оценки происшедшего, чтобы ответить на два главных вопроса: как такое случилось и почему?

После того, как удалось ознакомиться с некоторыми документами и поговорить с теми, кто вольно или невольно был вовлечен в эту скандальную истории, все произошедшее ассоциируется с просмотром некоего документального фантасмагорического фильма о чем-то совершенно нереальном. С причудливыми видениями.

В этом материале не будет фамилий. Кроме одной – главного героя. В кавычках. Потому что во всем солировал он. Как автор сценария и режиссер-постановщик. Все остальные для него были всего лишь массовкой. Или беспрекословно исполняли роли второго плана.

"Ударом в спину" назвала случившееся ЧП глава Рощинского городского поселении:

- "Это была ложь. Это недостоверная информация о работе по исполнению бюджета, о его результатах. В результате все сельские и городские поселения в свои бюджеты недополучили средства, так необходимые нам. Если помните эту фразу, постоянную фразу от Болучевского "Денег нет". Теперь стало понятно, почему этих денег нет. Получателем средств бюджетных оказался этот человек…"

Глава Полянского сельского поселения:

"Я приходил в комитет финансов лично, часто спрашивал у Болучевского деньги на разные конкретные цели. И часто получал ответ: "Денег нет!" Это всегда было сложно слушать, а сейчас особенно сложно понять…"

Операция под кодовым названием "Денег нет!"

На сегодняшний день ясно, что хитроумная преступная схема вывода денег из местного бюджета была придумана для удовлетворения алчных и корыстных интересов названного персонажа. Причем, идея, как и сам план кражи денег, возникли не спонтанно и не в одно мгновение. Так, чтобы утром проснулся и воскликнул, как величайший из математиков древности Архимед: "Эврика!" Выражая радость внезапного открытия и осенившей мысли.

Чтобы понять, как такое стало возможным и как это совершил Болучевский, нужно углубиться в существующую схему организации бюджетного процесса на муниципальном уровне. Как выясняется, эта схема – не специфика Выборгского района. Она применяется повсеместно, как говорится, "от Калиниграда и до Владивостока". В ней 5 главных звеньев: глава МО, совет депутатов, администрация, комитет финансов, контрольно-счетная комиссия района.

Глава МО "Выборгский район" в области регулирования бюджетных правоотношений обладает 4 полномочиями. Основные из них два:

- подписывает и обнародует решения совета депутатов МО "Выборгский район" по бюджетным вопросам (о местном бюджете, о внесении изменений в местный бюджет, об исполнении местного бюджета и др.);

- назначает публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.

Совет депутатов – коллегиальный орган, а его депутаты работают не на постоянной основе и депутатскую зарплату, как кажется некоторым, не получают. То есть, у них есть постоянная работа на предприятиях и в учреждениях. У совета депутатов 7 полномочий в бюджетной сфере. Фактически, из них 3 полномочия являются основными. Совет депутатов (не забываем, что это коллегиальный орган): рассматривает проект местного бюджета и утверждает местный бюджет, рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении местного бюджета; осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета; формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального финансового контроля.

Принимая во внимание то, что коллегиальный орган (совет депутатов) составляют люди разных профессий и знаний, а для того, чтобы разобраться во всех тонкостях местного бюджета, надо понимать хотя бы коды бюджетной классификации, установленные Бюджетных кодексом. А теперь представьте картину – в совет депутатов поступил проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. В проекте бюджета со всеми его приложениями, с текстами и цифрами – около 150 страниц… В проекте решения по изменению в бюджет, представленного в совет депутатов, только в одном из приложений насчиталось почти 40 страниц сплошных цифр.

Если ты не финансист, разобраться тщательно и детально в сотнях цифр просто не реально. Можно, конечно. Но на это уйдет не один день и даже не месяц. Вот почему составление бюджета, его представление и разъяснение цифр – прерогатива спецов. В данном случае - комитета финансов и лично его председателя.

Администрация МО "Выборгский район" обладает 22 бюджетными полномочиями. Основные из них: установление порядка и сроков составления проекта местного бюджета; обеспечение составления проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; рассмотрение итогов исполнения местного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета; представление отчета об исполнении бюджета на утверждение совета депутатов МО "Выборгский район" и обеспечение исполнения местного бюджета . Но здесь требуется одно, существенное разъяснение: для реализации всего перечисленного в местной администрации создается особое структурное подразделение – комитет финансов. Они есть во всех муниципальных образованиях области и страны. Практически повсеместно комитеты финансов выделены как самостоятельные юридические лица. Для перевода денежных средств бюджетополучателям подпись главы администрации не требуется – это делает председатель комитета финансов. Это и стало миной замедленного действия. Рано или поздно она могла взорваться. Где угодно и когда угодно. Все зависело от честности/бесчестия, порядочности/непорядочности одного человека. В его руках были сосредоточены максимальные (тридцать два) полномочия.

Его мог бы остановить орган внутреннего финансового контроля администрации. Но находился он в прямом подчинении председателя комитета финансов. Не управление, ни комитет и даже не отдел. Всего - навсего сектор. В количестве всего лишь 3 специалистов. Причем, начальник сектора длительное время находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком, а замещать ее должность так никого и не взяли. Вернее, не взял глава комитета финансов. То ли так случайно совпало, либо сделал это умышленно. Контролировать законность/незаконность совершаемых платежей было просто некому.

Есть еще один контролирующий орган, который мог бы заметить или даже обнаружить выявленное недавно хищение бюджетных средств. Это контрольно-счетная комиссия, которая является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля МО "Выборгский район". У нее 12 собственных полномочий. Но! Они осуществляются на основе представленных документов либо документов, представленных по запросу КСК. Функциями ведения оперативно-розыскной деятельности КСК не располагает. О том, что в этот орган финансового контроля комитетом финансов представлялись сфальсифицированные отчеты, вы узнаете ниже.

Как выяснилось в ходе служебной проверки, все выявленные "криминальные" переводы бюджетных средств осуществлялись по личному указанию Болучевского через МКУ "ВРЦФБО". Это муниципальное казенное учреждение "Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания" также находилось в прямом подчинении указанного чиновника и беспрекословно выполняло все его указания.

Хитроумный план председателя комитета финансов заключался в том, что он воспользовался абсолютным доверием, умело использовал существующие бреши в системе организации местного бюджетного процесса, полностью подчинил себе волю и сознание отнюдь не рядовых сотрудников своего комитета, нейтрализовал подконтрольный ему орган внутреннего финансового контроля и МКУ "ВРЦФБО", систематически представлял главе администрации и в КСК Выборгского района недостоверную и сфальсифицированную отчетность. То есть, по собственному сценарию подготовил благоприятную ситуацию, разработал и осуществил мошенническую схему хищения бюджетных средств.

Председатель совета ветеранов войны и труда Выборгского района сделал свой вывод из этой громкой истории:

- "Вскрываются интересные факты, которые требуют корректировки на законодательном уровне. Возможно, эти юридические сложности и дали повод для мысли как-то умыкнуть деньги. Несовершенство системы создало такую возможность".

Под прикрытием хорошей репутации

Когда говорят о ненадежном человеке, который может предать, подставить и солгать, вспоминают "двуликого Януса". Именно он вызывает устойчивые ассоциации с отвратительными человеческими качествами, которые оборачивается ложью и предательством.

Поступки большинства людей легко предсказуемы и логически последовательны. Тем удивительнее выглядят на их фоне личности-"исключения". Наш "герой" ухитрялся годами вести двойную жизнь, словно совмещая в себе черты двух совершенно разных личностей.

Именно об этом говорил мне один из собеседников, проработавший много лет еще в местном горкоме партии, а потом и на муниципальной службе. И эмоционально подвел итог своих размышлений:

- Вы не представляете, сколько людей, и тех, кто работал рядом с этим гаденышем, и просто жителей города, желают плюнуть ему в лицо! Их так много, что от количества слюны он просто бы захлебнулся! Но нет, пусть живет… Почувствует "прелести" лагерной жизни, где отношение к казнокрадам и предателям особое. Пусть забудет о прелестях собственной жизни на свободе, которыми втайне от своих сослуживцев наслаждался. И пусть каждый день до него доносятся наши проклятия… Самое мягкое из которых – гнида!

Для Александра Болучевского хорошим прикрытием послужила его хорошая репутация. К своим тридцати восьми годам он, можно сказать, достиг всего. Уважение коллег и вышестоящего начальства. Приличная должность. Служебное авто. Семья с женой, успешной бизнес-вумэн.

Судя по справке о доходах – он сам и его семья не бедствовали. Судите сами об объектах собственности:

- два земельных участка под ИЖС общей площадью 24 сотки;

- два жилых дома площадью 231,4 кв.метра и 90,1 кв.метра;

- две трехкомнатные квартиры (133.3 и 88,8 кв.метра);

- снегоболотоход CF Moto Terralander 800 и Прицеп Prestige 2500

Как ни странно, за главой семейства не значится зарегистрированных автомобилей.

В дополнение к этому, в собственности за его супругой числятся три земельных участка для ведения сельского хозяйства общей площадью более 1,2 гектара. На супругу, в отличие от ее благоверного, зарегистрировано два автомобиля: Фольксваген Транспортер 2018 г. и Тойота ЛендКрузер 200 2018 г. В автосалонах стоимость последнего автомобиля колеблется от 5 до 8 миллионов в зависимости от комплектации.

Можно также предположить, что названные дома и квартиры обставлялись мебелью и бытовой техникой отнюдь не эконом - класса, а благоустройством территории вокруг домов занимались не местные умельцы.

И главное – официальные доходы семьи позволяли не задумываться о том - как бы еще где-то, что-то прикарманить. Глава семейства указал годовой доход в размере 6 миллионов 449 тысяч 820 рублей 63 копейки, а супруга - 4 миллиона 132 тысячи 505 рублей 02 копейки. Успокоим сразу же тех, кто удивится миллионной цифре дохода тогдашнего председателя комитета финансов. Здесь указывается не только доход по основному месту работы. Таких зарплат в администрации сроду не было и нет ни у кого. Возможно, в этой сумме есть доход от продажи какой-то недвижимости или полученное наследство… Но, даже официально полученные за год доходы, позволяли этой семье жить безбедно и ни в чем себе не отказывать.

Что еще нужно было для полного счастья? Неужели всего этого мало? Что стало движущей силой, чтобы пойти на преступление?

В уголовно-правовой науке под мотивом преступления понимают обусловленные определенными интересами и потребностями внутренние побуждения и желания, которые вызывают у лица решимость на совершение преступления и которыми оно руководствовалось при совершении преступления. Исходя из этого, можно с твердой убежденностью заявить о двух основных мотивах. Это алчность и корысть. Активное стремление и неумеренное желание, склонность к получению материальных благ и выгоды, а также жажда наживы, материальной выгоды.

А теперь возникает вполне резонный вопрос. Если организатор и исполнитель этого преступления вел двойную жизнь, знала ли об этом его супруга? Или от нее он также тщательно скрывал свое истинное лицо?..

И еще один, риторический вопрос: неужели супруги не делились друг с другом рассказами о своих успехах и достижениями на службе и в бизнесе? Или у каждого из них были свои секретики?

Из признания Болучевского главе администрации:

- Я … (далее следует нецензурное слово из пяти букв)... Я виноват… Это исключительно моя вина…

После этих слов без паузы он озвучил необычную просьбу – не делать из этого никакого информационного фона. Попросту – не предавать огласке случившееся. Верх цинизма! Предлагая "замолчать" свою преступную деятельность и само чрезвычайное происшествие, тем самым, как бы невзначай, хотел сделать руководство района своими подельниками и соучастниками.

Последовавшие за этим действия главы администрации свидетельствуют о том, что эта просьба бывшего сослуживца, которому еще недавно доверял и к которому прислушивался, была проигнорирована.

"Священная корова" не мычала!

Как уже было сказано выше, название "Комитет финансов" ассоциировалось с выражением "Священная корова" из-за абсолютной самостоятельности, полной изоляции и неприступности. Об этом свидетельствуют письменные объяснения сотрудников комитета финансов.

Парадоксально, но никто из тех, кто безропотно выполнял команды и указания председателя комитета, ни то чтобы раскаялся в своих действиях - вообще ни не признал своей вины в случившемся! Даже намеком.

Из объяснений начальника бюджетного отдела комитета финансов (от 14.09.2020г).:

"В 2019 году в бюджет МО "Выборгский район" и плановый период 2020 и 2021 годов были внесены изменения и увеличены расходы по МКУ "ВРЦФБО" на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. Указанные изменения вносились по распоряжению председателя комитета финансов МО "Выборгский район" Болучевского А.А."

Объяснение приведено полностью и в нем всего два предложения! Автор не указал свою роль в этом подлоге…

Чуть длиннее другое объяснение, состоящее из трех предложений.

Из объяснения главного специалиста отдела автоматизации финансовых расчетов комитета финансов (от 15.09.2020г.):

"14.02.2020 года председателем комитета финансов Болучевским Александром Александровичем в настоятельной устной форме было дано распоряжение об удалении документов по списку на бумажном носителе из базы данных "АЦК-финансы" 2019 года. На мое возражение, что это приведет к некорректности базы данных, мне было сказано исполнять. По окончании исполнения бумажный список был возвращен".

Тут следует дать пояснения. Комплексная система "АЦК-Финансы" предназначена для управления финансами и автоматизации процессов исполнения бюджета в субъектах и муниципальных образованиях Российской Федерации. Одна из основных задач системы "АЦК-Финансы" – централизация финансовых процессов региона (муниципального образования). Это достигается сосредоточением первичной, производной и отчетной финансовой информации в финансовом органе субъекта РФ (муниципального образования). Таким образом, обеспечивается возможность контроля процесса исполнения бюджета со стороны комитета финансов, главных распорядителей бюджетных средств и распорядителей бюджетных средств. Проще говоря – автоматизированная система контроля за всей финансовой информацией.

Как следует из приведенного объяснения, начальник в лице Болучевского дал команду своему подчиненному (компьютерщику) влезть в базу данных системы и кое-что изменить. Фактически - взломать систему. Тот безропотно исполнил преступное указание.

Вот еще одно любопытное объяснение.

Из объяснений заместителя начальника отдела учета и исполнения бюджета комитета финансов (от 11.09.2020г):

"Платежи МКУ "ВРЦФБО" за выполненные работы (далее следует список 10 организаций) проводились по согласованию с руководителем А.А. Болучевским при моем замещении (далее – фамилия начальника отдела) на время отпуска. После сдачи годового отчета за 2019 год в КФЛО (КФЛО – комитет финансов Ленинградской области) был подготовлен отчет в КСК (КСК – контрольно-счетная комиссия МО "Выборгский район"), где по указанию Болучевского А.А. были изменены показатели по расходам на сумму расходов МКУ "ВРЦФБО" в 2019 г. Ослушаться руководителя А.А.Болучевского не посмела".

Также не многословно. Только три предложения. Ключевое из них – "Ослушаться руководителя А.А.Болучевского не посмела". А могло быть и по-другому: "Отказавшись выполнять преступное указание руководителя, в тот же день уволилась по собственному желанию"…

Сложилось такое впечатление, что подчиненные находились в положении безропотных рабов. И никто из них ни разу не произнес "Мы – не рабы!". Ни вслух, ни шепотом и даже мысленно. Рабы оказались немы. И слепы. Продолжалось это годами…

Такой вывод подтверждается еще одним объяснением.

Из объяснения заместителя председателя комитета финансов-начальника отдела учета и исполнения бюджета (от 11.09.2020г.):

"По заявкам МКУ "ВРЦФБО" на оплату работ по договорам 2014-2015г.г. подтверждающие документы не были представлены. Но оплата была проведена по указанию Болучевского А.А. непосредственно (далее – фамилия и должность специалиста комитета финансов) с обещанием представить документы позже… После сдачи годового отчета в комитет финансов Ленинградской области, где достоверно были указаны все расходы, Болучевский А.А. вызвал меня и сказал, что данные отчета для КСК (КСК - Контрольно-счетная комиссия МО "Выборгский район", осуществляющая внешний финансовый контроль) надо скорректировать на сумму вышеуказанных платежей. При этом дал понять, что руководство в курсе и это "политические" моменты. Поэтому, данная информация не была мною доведена до Вас ранее."

Это воспринимается только так: начальник приказал совершить должностной подлог, подчиненный безропотно исполнил преступный приказ, сидел и не рыпался, потому что ему так сказали!.. Назвав подлог "политическими" моментами. И, опять же, никакого раскаяния.

То же самое можно узнать из объяснений "правой руки" председателя комитета финансов – его главного заместителя. Та вообще пишет, что ничего не знала, ничего криминального не делала, ничто не подписывала и т.д. и т.п… Читаешь и диву даешься абсолютному поражению глухослепотой.

Картина всего происходившего стала предельно понятной. "Священная корова" оказалась зловонной.

Рассказывают, что когда обычную корову ведут на скотобойню, она истошно мычит. Выражая таким способом свой инстинкт самосохранения. В нашем случае, в комитете финансов, многие знали о происходящем, молчаливо встали в один ряд соучастников и ни у кого не сработал инстинкт, который есть даже у животных. Может быть потому, что получали за это денежное вознаграждение?.. Почему бы и нет?

Все они по результатам внутреннего расследования уволены. Лишились хороший должностей и приличных зарплат. Вышвырнуты на улицу из уютных кабинетов. И, возможно, будут приглашены на беседу в другие кабинеты. Уже для дачи показаний.

Их начальник, Болучевский, в разговоре с главой администрации на вопрос о том, как это все произошло, понурив голову, ответил: "Бес попутал!..." Его подчиненные в свое оправдание могут заявить то же самое… Прямо бесовщина какая-то!..

Преступник должен сидеть в тюрьме

Администрация инициировала проведение масштабной служебной проверки. Администрации удалось оперативно изобличить преступника. Администрация передала материалы для возбуждения уголовного дела. Администрация уверена в объективном и всестороннем расследовании дела и законном решении суда.

Известный выборгский депутат заявил в разговоре:

- "Это выходит за рамки моего понимания. Это казнокрадство. Необходимо разобраться, что привело к такому страшному поступку. Надеюсь, со временем, мы это поймем. Этот случай показывает, что что-то нужно делать. Такое может произойти и в других местах. Нужно что-то менять. Необходима, в первую очередь, системность, структурность контроля. Открытость финансового блока. В том числе - контроль над контролем".

Как стало известно, в районной администрации грядут серьезные организационные изменения в структуре и системе финансового контроля. Компетентные органы ведут тщательное расследование. Главный фигурант находится в следственном изоляторе.

Людская молва не перестает задаваться вопросом – почему автор и исполнитель главной роли в крупном деле о мошенничестве не исчез вместе с награбленным в неизвестном направлении. И находит вполне логичный ответ: помещал коронавирус и отмененное авиасообщение с другими странами.

Завершая свой рассказ о том, что и как случилось в Выборге, глава районной администрации признался:

"Я хочу сказать, что за кресло и за должность я не держусь. Я живу в Выборге почти 50 лет. У меня здесь семья, дети, внуки. Я хочу довести до логического завершения эту историю".

Бывшему председателю комитета финансов, бывшему чиновнику и бывшему господину Болучевскому инкриминируется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Это преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В Выборге многие знающие люди предполагают, что казнокрад предложит заключить сделку со следствием, чтобы скостить срок и провести судебный процесс над ним в ускоренном варианте. Но для этого нужно ответить на один вопрос, имеющий, в прямом и переносном смысле, существенное значение. Где украденное?

Дамир Ахметов, Газета "Выборг"