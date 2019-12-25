Циклон принесет в Петербург дожди с мокрым снегом 17 ноября

Температура воздуха составит +2…+4 градусов.

В среду, 17 ноября, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться приближающимся с северо-запада циклоном. В небе над городом сохранятся обширные облачные поля, пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня в городе составит +2…+4 градусов, в Ленобласти 0…+5. Ветер подует с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

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Фото: Instagram / maksim.chernyshev