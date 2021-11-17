Лошадь сбежала от наездника и присоединилась к потоку машин на Обводном канале

Животное попытались успокоить командой "шагом".

Рано утром 17 ноября петербургские автомобилисты заметили на проезжей части лошадь, которая бежала в сторону Обводного канала. В сети появилось видео с места событий.

По словам очевидцев, животное сорвалось, потеряло наездника и побежало в сторону набережной. Горожане предположили, что лошадь опытная и знает, как нужно двигаться по проезжей части в потоке машин – она бежала по своей крайней полосе. Ее попытались успокоить командой "шагом", однако она так и не остановилась и продолжила свой путь.

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