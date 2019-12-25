Страховая заплатила петербурженке 100 тысяч за ущерб от восьми котов

Животные в отсутствии хозяйки устроили погром в квартире.

В Петербурге страховая компания выплатила женщине 100 тысяч рублей за ущерб, причиненный восьми котами. Об этом рассказали в пресс-службе Совкомбанка.

Животные в отсутствии хозяйки решили поиграть в догонялки по квартире. Играя, кошки несколько раз оттолкнулись от крана для подключения противопожарного шланга. В результате он открылся, и вода полилась на пол.

От влаги пострадало напольное покрытие и мебель: несколько комодов, шкафов, деревянные двери и домик. Коты остались в целости.

Разрушения были признаны страховым случаем. Деньги возместили согласно условиям договора.

Ранее петербуржец отсудил у салона "Связной" 200 тысяч рублей за сломанный смартфон.

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