Из-за "Сары" в Петербурге будет тепло и дождливо 10 февраля

Возможна гололедица.

В четверг, 10 февраля, метеорологические условия в Петербурге будет определять теплый сектор очередного циклонического вихря "Сара". Его стараниями в городе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров сегодня в городе покажут +1…+3 градусов. В Ленобласти ожидается -2…+3. Ветер подует с юго-запада, запада со скоростью 5-10 м/с. Возможна гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

Пятница начнется оттепельной погодой, а ближе к вечеру слегка подморозит.

Ранее мы писали, что из-за снега и наледи на крышах в Петербурге пострадали 34 человека.

Фото: Instagram / katrishka_petrova