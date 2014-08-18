В последний день календарного лета Петербург окажется под влиянием циклона

Температура воздуха в городе прогреется до +18…+20, обойдется без дождей.

Во вторник, 31 августа, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием северной периферии циклона. Облаков в небе станет больше, однако в городе обойдется пока без дождей. А вот на юге области пройдут кратковременные осадки. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в городе сегодня составит +18…+20 градусов. В Ленобласти ожидается +16…+21 градусов. Ветер подует с северо-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

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