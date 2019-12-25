Дожди и похолодание взяли паузу в Петербурге 14 октября

Сегодня в городе ожидается +9…+11 градусов.

В четверг, 14 октября, метеорологические условия в Петербурге будет определять гребень антициклона. В облаках появятся прояснения, прекратятся дожди. В начале дня возможны туманы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день составит +9…+11 градусов, в Ленобласти +7…+12. Ветер подует с юго-запада со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

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Фото: Instagram / jeni_vakhtomina