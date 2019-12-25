Вечером на юге области брызнут первые дожди.

Гребень антициклона начал понемногу терять свои силы. В среду, 3 июня, он еще сохранит в городе преимущественно солнечную и сухую погоду. Однако запасы питерского солнца подходят к концу. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Facebook.

Сегодня при переменной облачности дождей не ожидается. Температурный фон будет постепенно повышаться и вернется к климатической норме. Днем 3 июня столбики термометров в Петербурге покажут плюс 19-21 градусов. В Ленобласти потеплеет до плюс 16-21 градусов. При этом уже вечером на юге региона местами брызнут первые дожди.

В среду в Петербурге будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее главный синоптик Петербурга посоветовал не ждать жары в июне.

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