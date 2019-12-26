Михаил Корягин покидает пост главы ВЦКП

Вместо него предприятие возглавит Василий Федотов.

В ГУП "Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса "Жилищное хозяйство" сменился генеральный директор. Предприятие занимается расчетами в сфере ЖКХ и является подведомственной Жилищному комитету Петербурга.

По информации "Фонтанки.ру", место Михаила Корягина займет Василий Федотов. По версии издания, у гендиректора истек контракт с организацией.

Ранее Василий Федотов уже был главой ГУПа. Он занимал должность с 2012 по 2016 годы.

Также Piter.TV сообщил о том, что депутат ЗакСа хочет разобраться с возможной переплатой за отопление в декабре.

Фото: Piter.TV