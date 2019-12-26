Михаил Корягин покидает пост главы ВЦКП

В ГУП "Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса "Жилищное хозяйство" сменился генеральный директор. Предприятие занимается расчетами в сфере ЖКХ и является подведомственной Жилищному комитету Петербурга.
По информации "Фонтанки.ру", место Михаила Корягина займет Василий Федотов. По версии издания, у гендиректора истек контракт с организацией.
Ранее Василий Федотов уже был главой ГУПа. Он занимал должность с 2012 по 2016 годы.
Также Piter.TV сообщил о том, что депутат ЗакСа хочет разобраться с возможной переплатой за отопление в декабре.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )