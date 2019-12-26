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Михаил Корягин покидает пост главы ВЦКП
Сегодня, 21:22
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Михаил Корягин покидает пост главы ВЦКП

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Вместо него предприятие возглавит Василий Федотов.

В ГУП "Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса "Жилищное хозяйство" сменился генеральный директор. Предприятие занимается расчетами в сфере ЖКХ и является подведомственной Жилищному комитету Петербурга.

По информации "Фонтанки.ру", место Михаила Корягина займет Василий Федотов. По версии издания, у гендиректора истек контракт с организацией. 

Ранее Василий Федотов уже был главой ГУПа. Он занимал должность с 2012 по 2016 годы. 

Также Piter.TV сообщил о том, что депутат ЗакСа хочет разобраться с возможной переплатой за отопление в декабре. 

Фото: Piter.TV 

Теги: вкцп, жкх
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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