Депутат ЗакСа хочет разобраться с возможной переплатой за отопление в декабре

Он обратился за помощью к Николаю Бондаренко.

Депутат ЗакСа просит Смольный разобраться с возможной переплатой за отопление в декабре. С таким обращением парламентарий обратился к вице-губернатору Николаю Бондаренко. Алексей Цивилев хочет, чтобы чиновники изучили соответствие температуры теплоносителей при подаче в магистраль, а также наружный воздух. Если будет выявлено несоответствие, то произвести перерасчет за коммунальные услуги населению.

Депутат пояснил, что в условиях теплой зимы петербуржцы регулярно жалуются на завышенную стоимость услуг по отоплению. Местные жители просят объяснить каким образом производится расчет заявленной суммы в платежной ведомости. Они напоминают, что в декабре 2019 года средняя температура воздуха достигала плюс 1,5 градуса по Цельсию. Возмущенные горожане заявили, что управляющие компании не занимаются регулировкой подачи теплоэнергии. В результате потребителям приходится переплачивать за ненужное тепло. В свою очередь теплоэнергетики руководствуются графиком, в котором указана конкретная температура подачи ресурса при конкретных показателях воздуха.

Ранее Piter.tv писал о том, что коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ.

Фото: Piter.tv

