Они получат новые права и обязанности.

Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ. Такое решение принято на заседании рабочей группы по реализации механизма регулярной гильотины. Законопроект представляет право коллекторам заниматься деятельностью, связанной с возвратом просроченной задолженности населения. В документе будет отдельная статья, посвященная долгам по оплате за коммунальные услуги и жилые помещения. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источник.

Чиновники не считают, что порядок возврата подобных долгов обязательно должен носить досудебный характер. В новой версии документа говорится о создании двух государственных реестров. В один из них будут вноситься сведения о профессиональных коллекторских фирмах. Второй будет включать в себя данные о юридических лицах, исключаях ТСЖ и ТСН. Коллекторов обяжут хранить аудиозаписи разговоров и переписок с должниками не менее двух лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге коллекторы пять лет угрожали супруге умершего должника.

Фото: Piter.tv

