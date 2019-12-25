Зампред предложил ограничить въезд в город.

Михаил Ильин рассказал об ужесточении мер против коронавируса в Сосновом Бору

В среду, 8 апреля, в Сосновом Бору состоялось совещание по коронавирусу. На мероприятии было принято решение о введении дополнительных мер для обеспечения безопасности горожан. Об этом сообщил зампред председателя Правительства Ленобласти по безопасности Михаил Ильин.

В ближайшее время в Сосновом Бору начнут действовать новые правила, которые будут препятствовать распространению инфекции. Прежде всего они затронут территории производственных объектов. Так, Ильин выступил с предложением ограничения взъезда в атомгород с установкой блокпостов на трех границах. Идея о закрытии границ по-прежнему не рассматривается.

В совещании приняли участие глава администрации Соснового Бора Михаил Воронков, руководители районной пограничной службы, служб МЧС и МВД, Росгвардии, прокуратуры, городского ФМБА, а также директор Ленинградской автоморфизма станции. Отметим, что все присутствующие соблюдали необходимую социальную дистанцию.

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Фото: ВКонтакте / mayaksbor