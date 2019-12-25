Михаил Ефремов повидался с женой в СИЗО

Артист содержится в хорошей камере.

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, увиделся с женой в СИЗО. Об этом рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. Об этом пишут "РИА Новости".

Он рассказал нам, что был очень рад ее видеть. Марина Литвинович, член ОНК

Она отметила, что артист содержится в хорошей камере — там есть телевизор, холодильник и чайник. Один из сокамерников накануне подстриг Ефремова, тот остался доволен.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал о пьесе, которую он написал для Ефремова.

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