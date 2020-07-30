Михаил Ефремов не будет просить об особом порядке рассмотрения дела

Сам актёр даст свои показания в конце судебного разбирательства.

Актёр Михаил Ефремов, которого обвиняют в смертельном ДТП, не будет просить об особом порядке рассмотрения дела. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

Причина отказа от "особого порядка" в том, что Ефремов не признаёт свою вину. Также Пашаев уточнил, что статья, по которой обвиняют Ефремова, не предусматривает суда присяжных.

Сам Ефремов даст свои показания в конце судебного разбирательства. По словам адвоката, он имеет на это право. Отметим, что за время предварительного следствия актёр ни разу не давал показания.

Ранее мы писали, что Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях. Особый порядок предполагает признание вины подсудимого до судебного разбирательства. В этом случае суд не рассматривает дело по существу, не изучает аргументы сторон. Судья устанавливает обстоятельства и выносит приговор. Максимальное наказание при этом не может превышать две трети от максимального срока наказания по данной статье. При особом порядке виновный лишается права на обжалование приговора.

Видео: kremlin.ru