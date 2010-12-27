Михаил Боярский и Лариса Луппиан получили памятные знаки от ЗВО

В благодарность за активное приобщение военнослужащих к театральной жизни.

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв наградил памятными знаками петербургских артистов за активное приобщение военнослужащих к театральной жизни. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО. В число награжденных вошли народны артист Михаил Боярский, народный артист Российской Федерации Лариса Луппиан, заслуженный работник культуры РФ, директор театра имени Ленсовета Валерий Градковский. Наши военнослужащие являются частыми гостями вашего театра. Александр Журавлёв Также после награждения стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. В мае Михаил Боярский рассказал о четвертой части "Гардемаринов". Фото: пресс-служба ЗВО