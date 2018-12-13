Михаил Боярский рассказал о четвертой части "Гардемаринов"

Любимец петербургской публики исполнит в нем роль шевалье де Брильи.

Михаил Боярский рассказал о съемках четвертой части "Гардемаринов". По словам артиста, съемки фильма до сих пор продолжаются: в июле должны отснять основные сцены в павильонах Москвы. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Новая часть знаменитой киносерии должна выйти на большой экран в 2020 году. Недавно актеры вернулись со съемок в Симферополе. Там, по словам Боярского, отсняли 1/4 сцен с его героем. К слову, любимец петербургской публике вновь сыграет шевалье де Брильи. Однако как собираются воскресить персонажа, который умер в предыдущей части, пока неизвестно.

Также Боярский рассказал, что новая картина может подарить зрителям очередной шлягер, наподобие "Не вешать нос, гардемарины". Композитор Виктор Лебедев уже написал музыку, однако слов пока не придумал.

Ранее супруга Боярского прокомментировала слова мужа о предназначении женщин.

Видео: YouTube / А поговорить?