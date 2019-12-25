Михаил Боярский поделился мнением о досрочном вручении "Зениту" титула чемпионов РПЛ

Народный артист России не сомневается в том, что сине-бело-голубые выиграют чемпионат России.

Народный артист России Михаил Боярский в интервью изданию "Спорт-Экспресс" заявил о том, что согласен с предложением досрочно признать "Зенит" чемпионом России в связи с эпидемией коронавируса и паузой в чемпионате.

"Такой вариант меня вполне устраивает. "Зениту" уже не надо доказывать свое превосходство над другими клубами в этом сезоне. Последняя крупная победа над "Уралом" (7:1 - прим.) всем все показала. Если сезон возобновится, ни секунды не сомневаюсь в том, что клуб станет чемпионом. Конечно, жаль, что мы лишимся дополнительного азарта и удовольствия. Но было бы справедливо уже считать "Зенит" обладателем золота" - сказал Боярский.

Напомним, владелец "Спартака" Леонид Федун выступил с предложением остановить сезон в РПЛ и подвести итоги в соответствии с текущим положением команд в турнирной таблице. "Зенит" занимает первое место, набрав 50 очков после 22 матчей.

Ранее стало известно, что в "Зените" никто не заболел коронавирусом.

Фото: VK / @zenit