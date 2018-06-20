В апреле Михаил Боярский оправится в Крым на съемки "Гардемаринов-4"

Героя Боярского воскресят в новой части "Гардемаринов".

Петербургский артист Михаил Боярский отправится в Крым для съемок в продолжении "Гардемаринов". Стоит отметить, что режиссер предыдущей части Светлана Дружинина "убила" персонажа в фильме, но в новой части шевалье де Брильи оживет. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Отметим, что актер направится в республику в конце апреля - 25 числа.

Съемки на полуострове до середины мая, потом будем снимать в павильонах прокомментировал работу Михаил Боярский

Отметим, что съемки четвертой части франшизы ведутся с осени прошлого года. Сюжет будет рассказывать о Крымской войне. В главных ролях выступят Дмитрий харатьян, Михаил Мамаев, Алесандр Домогаров.

Конечно, зрители встретятся с Михаилом Боярским! Ка-ак?!.. Но де Брильи погиб на водяной мельнице! – скажете вы. Но у него есть совершенно четкая причина оказаться здесь и сейчас в нашем фильме. Какая именно, увидите. Но она абсолютно достоверна. На нашей земле многие воскресали объясняет в Instagram режиссер Светлана Дружинина

Ранее Piter.tv писал о том, что Боярский раскритиковал гимн петербургского "Зенита".

Фото: Instagram/sdruzhinina_official