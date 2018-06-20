В апреле Михаил Боярский оправится в Крым на съемки "Гардемаринов-4"

Петербургский артист Михаил Боярский отправится в Крым для съемок в продолжении "Гардемаринов". Стоит отметить, что режиссер предыдущей части Светлана Дружинина "убила" персонажа в фильме, но в новой части шевалье де Брильи оживет. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Отметим, что актер направится в республику в конце апреля - 25 числа.
Съемки на полуострове до середины мая, потом будем снимать в павильонах
прокомментировал работу Михаил Боярский
Отметим, что съемки четвертой части франшизы ведутся с осени прошлого года. Сюжет будет рассказывать о Крымской войне. В главных ролях выступят Дмитрий харатьян, Михаил Мамаев, Алесандр Домогаров.
Конечно, зрители встретятся с Михаилом Боярским! Ка-ак?!.. Но де Брильи погиб на водяной мельнице! – скажете вы. Но у него есть совершенно четкая причина оказаться здесь и сейчас в нашем фильме. Какая именно, увидите. Но она абсолютно достоверна. На нашей земле многие воскресали
объясняет в Instagram режиссер Светлана Дружинина
Ранее Piter.tv писал о том, что Боярский раскритиковал гимн петербургского "Зенита".
Фото: Instagram/sdruzhinina_official
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