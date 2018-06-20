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Боярский раскритиковал гимн петербургского "Зенита"
Сегодня, 10:20
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Alena_Zinovieva

Боярский раскритиковал гимн петербургского "Зенита"

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Артист заявил, что это вольная и не очень удачная перепевка песни "Город над вольной Невой".

Актер и певец Михаил Боярский, который считается одним из самых преданных болельщиков петербургского "Зенита", раскритиковал гимн клуба. Артист заявил, что это вольная и не очень удачная перепевка песни "Город над вольной Невой". Интервью Александра Лукьянова с Боярским появилось на YouTube.

По словам артиста, гимн — это важная деталь, которую должны продумывать профессионалы. Он предложил переписать песню и музыку Розенбауму, Шнуру и или Дунаевскому. 

Должна быть такая песня, которая с первого раза запомнится и которая, действительно, может поддержать не только весь стадион, но и футболистов.

Михаил Боярский

Ранее мы писали, что зенитовцу Азмуну апрельский снег показался "очень жарким".

Фото: ВКонтакте / Михаил Боярский

Теги: гимн, зенит, михаил боярский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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