Боярский раскритиковал гимн петербургского "Зенита"

Артист заявил, что это вольная и не очень удачная перепевка песни "Город над вольной Невой".

Актер и певец Михаил Боярский, который считается одним из самых преданных болельщиков петербургского "Зенита", раскритиковал гимн клуба. Артист заявил, что это вольная и не очень удачная перепевка песни "Город над вольной Невой". Интервью Александра Лукьянова с Боярским появилось на YouTube.

По словам артиста, гимн — это важная деталь, которую должны продумывать профессионалы. Он предложил переписать песню и музыку Розенбауму, Шнуру и или Дунаевскому.

Должна быть такая песня, которая с первого раза запомнится и которая, действительно, может поддержать не только весь стадион, но и футболистов. Михаил Боярский

Ранее мы писали, что зенитовцу Азмуну апрельский снег показался "очень жарким".

Фото: ВКонтакте / Михаил Боярский