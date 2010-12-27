Михаил Боярский объяснил, почему в Петербурге много "психов"

Актер раскритиковал данные Минздрава.

Михаил Боярский рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" свою версию, почему в Северной столице много "психов".

"Если бы не было психов, не было бы искусства. Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть", – рассказал Боярский.

Также актер заявил, что составлять подобные списки бесполезно, а "считать психов по регионам – не совсем здоровый интерес". Он предложил медикам лучше заняться подсчетом лекарств.

"На земном шаре больше всего психов, а на луне гораздо меньше, это я точно знаю", – подвел итог Михаил Боярский.

Напомним, по данным Минздрава в Санкт-Петербурге зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами. Всего за 2018 год в России диагнозы, относящиеся к психическим расстройствам, были поставлены 59,1 тыс. человек.

Фото: ВКонтакте / Михаил Боярский