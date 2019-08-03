Назван рейтинг регионов по числу пациентов с психическими расстройствами

Рейтинг возглавил Петербург.

В Санкт-Петербурге зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Согласно статистике, в Северной столице проживает 4700 пациентов. Второе место заняла Москва с показателем в 2800 пациентов. В пятерку также вошли Татарстан (2500), Башкирия (2400) и Челябинская область (2100).

Самый низкий показатель пациентов с психическими расстройствами показали Ненецкий автономный округ (8), Чукотка (44) и Магаданская область (56).

Всего за 2018 год в России диагнозы, относящиеся к психическим расстройствам, были поставлены 59,1 тыс. человек.

Фото: открытые источники

Видео: YouTube / PurpleChicken.TV