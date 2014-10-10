Мигрантов с 29 декабря обяжут получать карты с чипом о пройденной дактилоскопии

В МВД рассказали подробности о нововведении для иностранцев.

Трудовых мигрантов с 29 декабря в России обяжут получать пластиковые карты с чипом о пройденной дактилоскопии. Об этом рассказали представители правоохранительных органов. на картах будет иметься электронный носитель информации с фотографией.

Утвердить форму документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования, в форме карты. документ МВД РФ

Пластиковая карта с электронным носителем будет иметь размер 5,6 на 53,98 мм. На ее лицевой стороне будет находиться цветной или черно-белый снимок иностранца. Карта будет содержать в себе сведения об идентификационном номере документа, дату рождения, ФИО гражданина, его пол. На обратной стороне карты будут указаны сведения о гражданстве и документе, удостоверяющим личность. Электронный встроенный чип будет содержать электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев рук.

МВД обяжет мигрантов проходить дактилоскопию для въезда и пребывания в России.

Фото: Piter.tv