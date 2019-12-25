Полиция разработала законопроект об условиях нахождения иностранцев в РФ.

МВД обяжет мигрантов проходить дактилоскопию для въезда и пребывания в России. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на документ от правоохранительных органов. Иностранцам перед въездом на территорию РФ потребуется проходить дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

До въезда на территорию РФ дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ осуществляется при наличии технической возможности дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранных граждан. текст документа МВД РФ

Также специалисты считают, что прибывшие иностранцы должны проходить дактилоскопическую регистрацию и фотографирование непосредственно в пунктах пропуска на границе. В режиме реального времени пограничники будут идентифицировать граждан по биометрическим параметрам. Выявленные нарушители будут привлечены к ответственности. Сведения о нахождении лиц, на которых объявлен федеральный или международный розыск, будут передаваться инициаторам розыска.

Иностранный гражданин, въехавший в РФ на срок более 30 дней, проходит ...обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование … в течение тридцати дней со дня въезда в Россию текст документа

МВД России разработало законопроект об отмене разрешений на временное проживание.

Фото: Piter.tv