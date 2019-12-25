В АСИ рассказали, что трудовым мигрантам могут предложить льготы.

Мигрантов предложили приравнять к гражданам России для получения пособий. С данной инициативой выступили представители Агентства стратегических инициатив. В АСИ уверены, что приезжим необходимо увеличить пособия по безработице из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее обращение направлено в адрес Михаила Мишустина от генерального директора АСИ Светланы Чупшевой.

В АСИ рассказали, что приравнивание мигрантов к гражданам РФ в вопросе комплекса мер поддержки возможно только для приезжих, которые являются официально трудоустроенными в стране. Для данной категории иностранцев власти могут скорректировать и другие льготы, направленные на помощь в сфере рынка труда и трудовой занятости.

Напомним, что 25 марта стало известно о том, что правительство поднимает максимальный уровень пособия по безработице. По поручению президента эта сумма будет составлять не 8 тысяч рублей, а уровень МРОТ. Безработные, после обращения в службу занятости после 1 марта 2020 года, могут получить выплату в размере 12 130 рублей.

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