Те, кто остался без работы после 1 марта, в апреле, мае и июне получат пособие по безработице автоматически.

Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки населения в условиях пандемии. Он сделал это на большом совещании с губернаторами, членами правительства и администрации президента.

Путин поручил выплачивать дополнительно по 3000 в месяц на каждого ребенка семьям, в которых родители временно остались без работы. Также те семьи, которые ранее не могли претендовать на выплату на ребёнка от 3 до 7 лет из-за размера зарплаты до увольнения, начнут её получать.

Те, кто остался без работы после 1 марта, в апреле, мае и июне получат пособие по безработице автоматически в размере одного МРОТ — 12 130 рублей.

Также программа кредитных и ипотечных каникул будет расширена. Теперь она должна стать доступной для большего числа людей.

Ранее Путин рассказал о мерах поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса.

Видео: совещание Президента с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России